Драчев - о смешанной эстафете: Почти все на четыре с плюсом отработали

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о результатах смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой российская команда заняла пятое место.

«Наши — молодцы. Хорошо отработали. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший.

Но не подвели, а это уже приятно. Почти все на 4+ отработали. Даже Казакевич на рубеже справилась, Васнецова до конца боролась. Повариницын пытался бороться с Бе», — сказал Драчев «Чемпионату».

Сборная России заняла пятую строчку, проиграв победителям соревнований 2 минуты 8,9 секунды (0+9). В составе команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.