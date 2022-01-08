Анфиса Резцова - про конкуренцию в мужской сборной России: На Олимпиаду сейчас все под вопросом

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление национальной команды России на смешанной эстафете в немецком Оберхофе (пятое место).

«Неплохо выступили. Боролись до конца, от Швеции недалеко. Чтобы быть третьими, нужно было чище стрелять. Старались все сегодня работать. Для такого состава — неплохо. Сильнейших у Италии, Германии опередили.

Цветков — молодец. На Олимпиаду сейчас вообще все под вопросом, рассматривают всех, надо смотреть на следующем этапе. Сегодня все молодцы, выступили на твёрдую четвёрку», — сказала Резцова «Чемпионату».

Сборная России заняла пятую строчку, проиграв победителям соревнований 2 минуты 8,9 секунды (0+9). В составе команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.