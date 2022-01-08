«Шикарное выступление». Васильев оценил выступление Цветкова в смешанной эстафете

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Максима Цветкова в смешанной эстафете в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Тренеры молодцы, что поставили его на первый этап, потому что у нас нет надежного первого этапа. Максим показал свою надежность, теперь он один из претендентов на первый этап в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его даже ради этого надо брать на Игры. Насколько я знаю, это еще не пик формы - он ее только улучшает. Они приехали с хорошего новогоднего сбора, так что ждем дальнейшего прогресса от Цветкова.

Цветков ничего сверхъестественного на самом деле не показал. Он хорошо готов. Даже в спринте, если посмотреть статистику лыжного хода, он выглядел хорошо. У него был третий результат среди наших. Вчера в стрелковом плане была лотерея, Максим попал в порыв. Сегодня он подтвердил отличный уровень эстафетчика - с учетом двух «допов» он фактически выиграл этап вместе с Тарьей Бе. Шикарное выступление», - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, сборная России в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место.

Победу одержали норвежцы, второе место досталось команде Белоруссии, третьими финишировали французы. В борьбе за четвертую позицию россияне проиграли представителям Швеции.