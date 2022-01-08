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Сборная России выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россию представляли Антон Бабиков и Кристина Резцова.
08 января 2022 17:33
автор: Александр Бойченко

Сборная России по биатлону в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) одержала победу. Национальную команду представляли Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.

Кубок мира по биатлону-2021/22

5-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

1. Россия (Антон Бабиков, Кристина Резцова) – 41.37,1 (1+12)
2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) – 41,5 (1+13)
3. Украина (Артем Тищенко, Дарья Блашко) – 1.03,6 (0+12
4. Беларусь (Дмитрий Лазовский, Ирина Лещенко) – 1.15,2 (1+11)
5. Швеция (Йеспер Нелин, Йоханна Скоттхайм) – 1.23,6 (2+12)...

источник: «Советский спорт»
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