Дмитрий Васильев: Резцова будет бороться за медали в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на завоевание золота сборной России в одиночной смешанной эстафете. Команду представляли Антон Бабиков и Кристина Резцова.

«Всё здорово и мастеровито. Использовали погодные условия. Кристина на последнем рубеже отстреляла быстро, это решение себя оправдало. Антон сегодня тоже стрелял прилично. Железные пять баллов.

Резцова — лидер. Только она может составить конкуренцию топам: француженкам, норвежкам, шведкам. Она будет бороться за медали в Пекине. Огромная молодец. Все остальные не смогут бороться», — заявил Васильев «Чемпионату».

Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.