Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Сливко финишировала шестой

Норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик одержала победу в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Отметим, что спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 19 минут 30,2 секунды. Второй стала француженка Гийон Гигонна, проигравшая лидеру 49,2 (без промахов). Тройку лучших замкнула Юни Арнеклейв из Норвегии (+55,2; без промахов).

Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, показавшая шестое время (+57,8; без промахов).

Завтра, 9 января, состоится еще один женский спринт. Начало соревнований – в 16:00 мск.