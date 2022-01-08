Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Сливко финишировала шестой

Норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик одержала победу в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
Отметим, что спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 19 минут 30,2 секунды. Второй стала француженка Гийон Гигонна, проигравшая лидеру 49,2 (без промахов). Тройку лучших замкнула Юни Арнеклейв из Норвегии (+55,2; без промахов).
Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, показавшая шестое время (+57,8; без промахов).
Завтра, 9 января, состоится еще один женский спринт. Начало соревнований – в 16:00 мск.
источник: «Советский спорт»