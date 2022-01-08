Кристина Резцова: Можно ли отпраздновать сегодня? Потанцуем, может быть

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась своими эмоциями от победы в супермиксте в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, а также рассказала о своем настрое на завтрашнюю гонку преследования.

«Эти эмоции должны закончиться сегодня. Сейчас мы радуемся, празднуем. Все эмоции - сегодня, завтра этой медали не будет. Переключиться очень просто, потому что нужно жить сегодняшним днем. Выходя на гонку завтра, буду думать только о четырех рубежах, о 10 километрах и борьбе за очередную медаль.

Можно ли отпраздновать сегодня? Потанцуем, может быть! Но, если серьезно, то все-таки это отложим на потом, главнее - настроиться на завтра. Получаю удовольствие everyday, как говорится, просто кайфую. С каждой гонкой! Реально становлюсь увереннее в себе, каждая гонка приносит огромное удовольствие и в плане ощущений на лыжне, и ощущений после гонок. Круто», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Резцова выиграла супермикст вместе с Антоном Бабиковым. Россияне финишировали первыми, опередив серебряных призеров - австрийцев на 41,5 секунды, несмотря на штрафной круг.

Завтра состоятся мужская и женская гонки преследования, в которых Бабиков и Резцова уйдут на старт с шестой и седьмой позиции соответственно.