Антон Бабиков: На моем последнем круге отдавать все силы не было смысла

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился эмоциями после завоевания золота в одиночной смешанной эстафете на этапе в Оберхофе вместе с Кристиной Резцовой.

«Когда Кристина зашла на штрафной круг, не было мысли, что можно всё заканчивать. Понимал, что это может случиться с каждым. Думал, что в этой гонке точно ещё всё может перевернуться.

На моём последнем круге отдавать все силы на прямой перед стадионом не имело смысла, потому что был сильный встречный ветер. Даже огорчало, что нельзя выложиться по полной», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.