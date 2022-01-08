Дмитрий Васильев: Шашилов пихает Казакевич везде, где только можно и нельзя

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал решение тренерского штаба сборной России заявить на этапы Кубка мира Ирину Казакевич.

«От девчонок мало кто ждал чего-то особенного. Шашилов пихает Казакевич везде, где только можно и нельзя. Это делается, чтобы оправдать ее включение в олимпийскую сборную. Его мало интересует вся остальная сборная. Это сослужит Ирине медвежью услугу. Я ей симпатизирую как талантливой спортсменке, но в данном случае она не в лучшей форме, а он старается ее везде запихнуть», - приводит слова ветерана «РИА Новости».

Напомним, на проходящем в эти дни в немецком Оберхофе этапе Кубка мира Казакевич заняла 30-е место в спринтерской гонке и пятое - в составе сборной России в смешанной эстафете.

Лучшим результатом россиянки является девятая позиция в гонке преследования в австрийском Хохфильцене.