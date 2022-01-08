Юрий Каминский - о золоте в сингл-миксте: Эта гонка еще более инфарктная, чем лыжный спринт

Старший тренер сборной России Юрий Каминский оценил результат своих спортсменов - Антона Бабикова и Кристины Резцовой после завоевания золота в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Гонка ещё более инфарктная, чем лыжный спринт. Потому что всё меняется. Ещё даже не успел расстроиться после неудачной стрельбы, а тут раз — и третьими выезжаем. Буквально на одном рубеже всё изменилось.

Я на движения на трассе не обращал внимание, я только искал нужные слова. Наверное, получилось. Есть ли силы у Бабикова бороться завтра? Думаю, да», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.