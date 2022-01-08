Александр Тихонов - об успехах российских биатлонистов: Настоящая сказка после стольких лет провалов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления российских биатлонистов. На этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов выиграл золото в спринте, а в сингл-миксте Антон Бабиков и Кристина Резцова принесли команде первое место.

«Очень меня порадовали ребята. Все сложилось! Приятно сейчас все — Рождество, успех Саши Логинова и сегодня такая грандиозная победа.

Главное, что такая победа даст веру в себя — они поверят, что можно обыгрывать всех. Это самое важное. Настоящая сказка после стольких лет провалов и безнадеги.

На Олимпиаду будут шансы, если нормально подведут и не заиграются, тогда придет успех. Сейчас более оптимистично смотрю на Олимпиаду», — сказал Тихонов Sport24.

В одиночной смешанной эстафете Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.