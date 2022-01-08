Мужская сборная России вплотную приблизилась к соперникам в борьбе за максимальную квоту на ОИ-2022

Мужская сборная России по биатлону значительно сократила разрыв от Швеции и Германии в борьбе за максимальную квоту в заявке на Олимпийские игры в Пекин-2022.

Для того чтобы шесть российских биатлонистов поехали в Пекин, в спринтерской и эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге отечественным спортсменам необходимо выиграть у сборной Швеции 56 очков, а у Германии — 57.

Три лучшие команды получают максимальное количество квот на Олимпийские игры (шесть). Первое и второе место гарантировали сборные Норвегии и Франции.

Квалификация Пекина-2022

Мужчины

1. Норвегия – 4832

2. Франция – 4627

3. Германия – 4339

4. Швеция – 4338

5. Россия – 4283

6. Италия – 3869