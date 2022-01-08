Мужская сборная России вплотную приблизилась к соперникам в борьбе за максимальную квоту на ОИ-2022

Мужская сборная России по биатлону значительно сократила разрыв от Швеции и Германии в борьбе за максимальную квоту в заявке на Олимпийские игры в Пекин-2022.
Для того чтобы шесть российских биатлонистов поехали в Пекин, в спринтерской и эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге отечественным спортсменам необходимо выиграть у сборной Швеции 56 очков, а у Германии — 57.
Три лучшие команды получают максимальное количество квот на Олимпийские игры (шесть). Первое и второе место гарантировали сборные Норвегии и Франции.
Квалификация Пекина-2022
Мужчины
1. Норвегия – 4832
2. Франция – 4627
3. Германия – 4339
4. Швеция – 4338
5. Россия – 4283
6. Италия – 3869
источник: «Советский спорт»