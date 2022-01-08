Норвежка Тандревольд - о результатах россиян: Резцова и Латыпов - просто бомба

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о результатах сборной России. На этапе в Оберхофе российская команда завоевала уже две золотые медали.

«Если бы год назад меня спросили, чего не хватает русским, я бы ответила, что могу научить российских биатлонистов разным вещам. Но в этом сезоне россияне выступают гораздо лучше меня. Например, Резцова и Латыпов - просто бомба. Здорово, что россияне снова в топе.», — сказала Тандревольд на YouTube-канале LAPSHINLIVE.

Отметим, что на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов завоевал золото в спринте, а Кристина Резцова с Антоном Бабиковым триумфально завершили одиночную смешанную эстафету.