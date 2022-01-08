«Для меня это несложно». Немецкий биатлонист поделился с Латыповым личным инвентарем для тренировок

Немецкий биатлонист Эрик Лессер выделил личный инвентарь для тренировок россиянину Эдуарду Латыпову, который находится на карантине после сдачи положительного теста на коронавирус.

«Я знаю, что он сейчас на карантине и он может всего лишь на два часа в день выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми это очень плохо. Я живу в Оберхофе и у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня это не сложно, поэтому я дал ему велотренажер, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не сложно помочь ему», - приводит слова немца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по прибытии в Оберхоф Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и не смог принять участия в гонках, отправившись на карантин.