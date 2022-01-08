Себастьян Самуэльссон: У меня возникают проблемы, когда я задерживаю выстрелы

Лидер сборной Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментировал свой неудачный этап в эстафетной гонке Оберхофе (Германия). Сборная Швеции заняла четвертое место в эстафете с тремя штрафными кругами.

«Я не знаю, что я делал сегодня. Это просто не ясно. Порывов ветра не было, поэтому скидку на это делать нельзя. Я никогда не запускал эстафету так плохо, как в этот раз. Я могу немного напрячься в начале стрельбы, а когда начинаю затягивать выстрелы, возникают проблемы», — сказал Самуэльссон SVT Sport.

Отметим, что Самуэльссон занял 14-е место в спринтерской гонке с двумя штрафными кругами, проиграв Александру Логинову 54 секунды. Гонки преследования пройдут завтра, 9 января.