Личный тренер Бабикова - о сингл-миксте: Это быстрая гонка, все решает стрельба

Виктор Никитин, личный тренер Антона Бабикова, рассказал о ходе одиночной смешанной эстафеты, в результате которой сборная России заняла первое место.

«В начале гонки было очень тяжело. Порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически всё сделал правильно. Вышел вперед. Дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно», — сказал Никитин «СЭ».

Россия показала результат 41.37.1. Вторыми финишировали австрийцы (+41.5), бронзовым призером сингл-микста стала сборная Украины, которая уступила победителям одну минуту и 3 секунды.