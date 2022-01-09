Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняв пятое место

Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Россиянин уверенно лидировал, но на последней стойке совершил три промаха. Всего у него было четыре ошибки на огневых рубежах.

Победил с двумя промахами француз Кентен Фийон Майе, опередивший Логинова на 18,5 секунды. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+9,9 сек; 1 промах), бронзу завоевал норвежец Тарьей Бе (+15,6; 3), его соотечественник Стурла Легрейд был четвертым (+15,7; 4).

В двадцатку лучших также попали российские биатлонисты Антон Бабиков (+1:19,1; 4), Даниил Серохвостов (+1:20; 5), Максим Цветков (+1:20,7; 1) и Саид Халили (+1:52,1; 1), занявшие 10-е, 11-е, 12-е и 20-е места .