Владимир Драчев: Александр Логинов немного поторопился

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев предположил с чем были связаны промахи Александра Логинова в гонке преследования в немецком Оберхофе.

«Волнение и психология сыграли свою роль. Мне кажется, что Александр немного поторопился. Минутный выигрыш, а на стрельбе не все сложилось. Плюс был еще сильный ветер. Было видно, что у Александра была завалена стрельба. Не получилось технически выполнить все правильно. Это главная ошибка. Не досмотрел Александр, а еще и ветер в спину дул. Он итак заваливается вперед», - приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе, вторым был швед Себастьян Самуэльссон, а третье и четвертые места соответственно заняли норвежцы Тарьей Бе и Стурла Легрейд.