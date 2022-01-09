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Тихонов - о трех промахах Логинова на последней стрельбе: Психологический момент

Перед последним рубежом россиянин лидировал в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
09 января 2022 16:41

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен занял пятое место, совершив три промаха на последней стрельбе.

«Саше просто надо задуматься: палить как из автомата нужно только в крайних случаях в эстафетах. А здесь, при таком преимуществе, потерять 20-25 секунд не страшно, торопиться не стоило. В чужую голову не влезешь, но возможно тут просто психологический момент», - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что победил с двумя промахами француз Кентен Фийон Майе, опередивший Логинова на 18,5 секунды. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+9,9 сек; 1 промах), бронзу завоевал норвежец Тарьей Бе (+15,6; 3), его соотечественник Стурла Легрейд был четвертым (+15,7; 4).

В двадцатку лучших также попали российские биатлонисты Антон Бабиков (+1:19,1; 4), Даниил Серохвостов (+1:20; 5), Максим Цветков (+1:20,7; 1) и Саид Халили (+1:52,1; 1), занявшие 10-е, 11-е, 12-е и 20-е места .

источник: Sport24.ru
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