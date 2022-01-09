Рейселанд выиграла гонку преследования в Оберхофе, Васнецова - 11-я

Норвежская биатлонистка Марта Улсбю Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Норвежка совершила два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+33,4 сек.), а третье - представительница Белоруссии Динара Алимбекова (+42,7). Обе биатолнистки совершили по две ошибки на стрельбе.
Лучший результат среди россиянок показала Валерия Васнецова, ставшая 11-й (+2:15,7), также в двадцатку лучших попала Кристина Резцова, финишировавшая 14-й (+2:21:7).
12 января женским спринтом стартует этап Кубка мира в Рупольдинге.
источник: «Советский спорт»