Васнецова - о пасьюте: Тактически я никак не раскладывалась, старалась за кем-то держаться

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, финишировавшая 11-й в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, поделилась впечатлениями от своего выступления. Спортсменка стала лучшей из представительниц нашей страны.

«Это третья гонка подряд, плюс такие погодные условия. Тактически я никак не раскладывалась, старалась за кем-то держаться, чтобы было полегче. Сейчас сил пока нет, но есть пара дней восстановиться», - приводит слова Валерии «Матч ТВ».

Победу одержала норвежская биатлонистка Марта Улсбю Рейселанд. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, а третье - представительница Белоруссии Динара Алимбекова. Также в двадцатку лучших попала россиянка Кристина Резцова, финишировавшая 14-й (+2:21:7).

12 января женским спринтом стартует этап Кубка мира в Рупольдинге.