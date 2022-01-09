Хованцев - о выступлении Резцовой в пасьюте: Трагедии в этом никакой нет, надо идти дальше

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление Кристины Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира немецком Оберхофе.
«Не думаю, что у Кристины какая-то психологическая проблема. Она убедилась, что может хорошо выступать. Мы постоянно хотим от нее очень высоких результатов, но у человека есть право на ошибку. Трагедии в этом никакой нет, надо идти дальше», - приводит слова специалиста «СЭ».
Победу одержала норвежская биатлонистка Марта Улсбю Рейселанд. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, а третье - представительница Белоруссии Динара Алимбекова.
12 января женским спринтом стартует этап Кубка мира в Рупольдинге.
источник: «Спорт-Экспресс»