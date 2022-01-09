Драчев назвал прекрасными результаты сборной России на Кубке мира в Оберхофе

Бывший президент СБР Владимир Драчев оценил выступление сборной России на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Для нашей команды этап получился прекрасным! Что тут говорить. Логинов победил. Пятые в смешанной эстафете. Победа в сингл-миксте. Есть положительные эмоции от этого этапа», - приводит слова Драчева «СЭ».

Напомним, что Александр Логинов победил в спринте, а российская национальная команда в составе Антона Бабикова и Кристины Резцовой стала первой в одиночной смешанной эстафете.