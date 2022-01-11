Васильев назвал причину смерти Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскрыл причину смерти Анатолия Алябьева.

«Алябьев, оказывается, заболел коронавирусом. Я тоже сначала думал, что это простуда. Но это был COVID-19. Анатолий сначала лежал дома, но потом его отправили в сельскую больницу. А надо было сразу везти его в город. Только когда почувствовали, что все плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли. Это очень грустно, выражаю свои соболезнования», - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, Алябьев скончался сегодня на 71-м году жизни. На Олимпиаде 1980 года в американском Лэйк-Плэсиде он завоевал две золотых и одну бронзовую награду. Кроме того, Анатолий Николаевич дважды выигрывал бронзу на мировых первенствах.