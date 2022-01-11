Александр Тихонов - об Анатолии Алябьеве: Мы дружили с ним до последнего часа

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, что несколько дней назад общался с ушедшим сегодня из жизни Анатолием Алябьевым.

«Эта новость - как обухом по голове. Я с ним три дня назад разговаривал, он мне сказал: «Иваныч, все в порядке, я поправлюсь и буду у тебя на юбилее 29 января в Минске, не переживай - выпутаюсь». Он был настоящим другом, бойцом, семьянином. О нем можно сказать только самые лучшие слова. Не было ни одного случая, который дал бы сказать, что Толя поступил не так, он был порядочным человеком. Мы дружили с ним до последнего часа», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, Алябьев скончался сегодня на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции. На Олимпиаде 1980 года в американском Лэйк-Плэсиде он завоевал две золотых и одну бронзовую награду. Кроме того, Анатолий Николаевич дважды выигрывал бронзу на мировых первенствах.