«Норицын проделал огромную работу». Муж Резцовой раскрыл секрет успеха супруги в текущем сезоне

Муж российской биатлонистки Кристины Резцовой - Иван Анисимов заявил, что намерен отблагодарить тренера Виталия Норицына за подготовку своей супруги к сезону.

«Думаю, что нужно его как-то отблагодарить по итогам сезона. Многие спрашивают про финансовую составляющую, но забывают, что самая главная награда - это успех воспитанника. Мне кажется, это намного ценнее, ведь счастье не в деньгах.

Норицын писал планы, как проводить тренировки, помогал. Виталий Викторович проделал огромную работу. Спортсмен - это вершина айсберга, за ним же стоят люди, которые помогают ему добиваться результатов», - приводит слова Анисимова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Резцова показывает лучшие результаты в своей карьере, трижды став призеркой этапов Кубка мира, из них один раз выиграв супермикст вместе с Антоном Бабиковым.

Биатлониска является главным кандидатом в женскую сборную России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.