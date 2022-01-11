Группа Каминского выступит на этапе Кубка мира в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что его группа выступит на этапе Кубка мира в Антхольце.

Ранее специалист заявлял, что его биатлонисты не примут участие в соревнованиях в Италии.

Отметим, что под руководством Каминского занимаются Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов и Карим Халили.

«После Рупольдинга мы поедем в Антхольц. Вариантов немного. Минимум передвижений, чтобы постараться сберечь ребят, потому что в случае чего мы можем оказаться без эстафеты на Олимпиаде. Поэтому приняли такое решение, чтобы не летать туда-сюда», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Добавим, что этап в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. Олимпиада в Пекине намечена на период с 4 по 20 февраля.