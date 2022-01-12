В юниорской сборной России по биатлону выявлены два случая заражения коронавирусом

В юниорской сборной России по биатлону зафиксированы два случая заболевания коронавирусом.

«Эх, не отпускает нас ковид. Еще два положительных теста, теперь в юниорской команде в Поклюке. Спортсменка Любовь Калинина и сотрудник сервис-бригады Максим Гаевой. Тесты для въезда в Словению наши сдавали 2 января, все было нормально. Теперь десять дней карантина для обоих. Берегите себя!», - написал в своем твиттере глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Напомним, ранее в мужской основной команде положительный тест сдал Эдуард Латыпов, который был вынужден полностью пропустить этап Кубка мира в немецком Оберхофе.