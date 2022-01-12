Российская биатлонистка Буртасова заняла второе место в индивидуальной гонке на Кубке IBU

В Брезно-Осрбли завершилась индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU.
Первое место заняла немецкая биатлонистка Янина Хеттих, которая безошибочно прошла все четыре огневых рубежа.
Она опередила россиянку Евгению Буртасову на 41,8 секунды. Отметим, что Буртасову подвел один промах.
Бронзу завоевала норвежская спортсменка Марте Йохансен (+54,7 сек.; 0 промахов).
Также в двадцатку лучших попали российские биатлонистки Наталья Гербулова (+1:51,2; 2) и Виктория Сливко (+1:53,1; 2), показавшие 11-е и 12-е время.
14 января девушки побегут спринтерскую дистанцию.
источник: «Советский спорт»