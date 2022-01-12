Эльвира Эберг заняла первое место на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Миронова стала восьмой

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км в рамках рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Отметим, что 22-летняя спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 19 минут 45,2 секунды. Второй стала норвежка Марте Рейселанд, проигравшая лидеру 21,6 секунды (без промахов). Представительница Италии Доротея Вирер завершила сегодняшнюю гонку на третьей строчке (+29,7; без промахов).

Добавим, что лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая восьмое место (+50,9; без промахов).