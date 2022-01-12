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Миронова улучшила свое положение в общем зачете Кубка мира

Сегодня, 12 января, спортсменка финишировала восьмой в спринтерской гонке на шестом этапе КМ.
12 января 2022 19:32
автор: Владислав Корегин

Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на три позиции в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Отметим, что 27-летняя спортсменка заняла восьмое место в спринтерской гонке в рамках шестого этапа, который проходит в немецком Рупольдинге. Благодаря этому результату россиянка расположилась на 20-й строчке рейтинга, имея в своем активе 197 очков. Ее соотечественница, а именно Кристина Резцова, опустилась на девятую позицию (318 очков).

Добавим, что лидером общего зачета является норвежка Марте Рейселанд, набравшая 591 очка. Второй идет шведка Эльвира Эберг (509 очков), а тройку лучших замкнула Динара Алимбекова из Белоруссии (461 очко).

источник: «Советский спорт»
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