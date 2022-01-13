Шашилов может покинуть должность старшего тренера женской сборной России

Правление Союза биатлонистов России может убрать Михаила Шашилова с поста старшего тренера женской сборной России.

Как сообщает «Матч ТВ», на ближайшем заседании СБР может рассмотреть вариант с возможной заменой 62-летнего специалиста. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

По информации источника, в последнее время со стороны СБР к отечественному специалисту возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму».

Напомним, что Шашилов занимает свою должность с мая 2020 года.