В СБР опровергли новость о возможном уходе Шашилова с поста старшего тренера женской сборной России

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал появившуюся информацию о том, что старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов может покинуть свою должность.

Ранее стало известно, что на ближайшем заседании СБР может рассмотреть вариант с возможной заменой 62-летнего специалиста. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

– Как член правления могу сказать так: да, заседание правления у нас намечено на конец недели. Но в повестке этого вопроса нет. Поэтому я очень удивлен информации, – цитирует Черезова «Чемпионат».

Напомним, что Шашилов занимает свой пост в женской сборной России с мая 2020 года.