Каминский не смог объяснить, почему российские биатлонисты выступили неудачно в спринте

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Конечно, расстроен, что не получилось завоевать квоту. Затрудняюсь ответить, почему команда выступила неудачно. Надо проанализировать все факторы», - сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. На втором месте расположился представитель Германии Бенедикт Долль. Тройку лучших замкнуо белорус Антон Смольский.

Лучшим из россиян стал Максим Цветков, финишировавший на 21-й позиции.