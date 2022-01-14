Экс-президент СБР назвал биатлонистов, которые точно поедут на Олимпиаду в Пекине

Бывший президент СБР Владимир Драчев поделился своим мнением, кто из биатлонистов в мужской команде реально претендует на место в олимпийской заявке.

«Отправлять надо тех, кто будет лучше готов непосредственно перед играми, кто сможет раскрыться и в лучшей форме туда попасть. Понятно, что Логинов и Латыпов 100 процентов поедут в Пекин и будут бежать всю личную программу, да еще и в эстафетах имеют приоритетное место. Бабикова, например, не вижу смысла брать, очень сильное отставание ногами, стрельба уже не спасает на фоне остальных. На связку спринт плюс пасьют точно его не стоит заявлять.

Остальные? Пока трудно сказать. Надо смотреть по этапу в Антхольце и после него уже принимать решение. Эстафета поможет с выбором, потому что кроме Латыпова и Логинова у нас за личные медали борьбу вряд ли кто-то сможет вести. Остальные ребята едут в основном для эстафеты - это наш реальный шанс на медаль», - приводит слова Драчева Eurostavka.

Напомним, в последней спринтерской гонке лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший лишь 21-е место. Антон Бабиков с 71-м результатом не смог попасть в число участников гонки преследования.

Эдуард Латыпов, переболевший коронавирусом, продолжает тренироваться индивидуально, однако планирует принять участие в последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.