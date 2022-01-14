Сергей Чепиков: Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть перед Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что женская сборная России перегружена накануне Олимпийских игр в Пекине.

«Чувствуется, что девушки подзагружены. В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь.

Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к Олимпийским играм получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идет о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без нее под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», - приводит слова Чепикова RT.

Напомним, по результатам спринтерской гонки на проходящем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая без промахов на огневых рубежах проиграла победительнице - шведке Эльвире Эберг больше 50 секунд.

14 января в Рупольдинге пройдет женская эстафета, а затем участников соревнований ждет гонка преследования.