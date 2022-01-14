Стал известен состав на мужскую эстафету по биатлону в Рупольдинге

Определился состав мужской сборной России на эстафетную гонку в Рупольдинге.
По информации пресс-службы СБР на старт выйдут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Отметим, что Цветков является чемпионом мира в данной дисциплине.
Эдуард Латыпов продолжает тренироваться индивидуально после перенесенного коронавируса и сможет принять участие лишь в следующем этапе в итальянском Антхольце.
Гонка пройдет 15 января. Начало в 16.30 по московскому времени.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)