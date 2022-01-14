Стал известен состав на мужскую эстафету по биатлону в Рупольдинге

Тарасов против чехов. Как великий хоккейный тренер воевал с «братьями» по соцлагерю

Анатолий Тарасов имел суровый нрав, но чаще всего от него «прилетало» чехам. Те в ответ швыряли в «отца советского хоккея» шайбы, «расстреливали» из клюшек скамейку сборной СССР и обижались на всю жизнь. «Плеймейкер» вспоминает историю этой войны.