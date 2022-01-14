Буртасова и Гербулова стали призерами спринта на этапе Кубка IBU в Словакии

Евгения Буртасова и Наталья Гербулова стали призерами спринтерской гонки в рамках этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Буртасова финишировала на второй позиции, не допустив ошибок в стрельбе и проиграв победительнице - француженке Камилле Бене 13,4 секунды. Гербулова также отстреляла чисто, ее отставание составило 18,2 секунды.

Виктория Сливко, промахнувшись один раз, заняла восьмое место. Анастасия Егорова стала десятой, Лариса Куклина - 13-й, а Анастасия Гореева - 37-й с четырьмя промахами.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли (Словакия)

Спринт. Женщины

1. Камиль Бене — 19:51.1 (0)

2. Евгения Буртасова (Россия) +13.4 (0)

3. Наталья Гербулова (Россия) +18.2 (0)

8. Виктория Сливко (Россия) +34.0 (1)

10. Анастасия Егорова (Россия) +43.2 (0)

13. Лариса Куклина (Россия) +58.9 (1)

37. Анастасия Гореева (Россия) +1:53.4 (4)