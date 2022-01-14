Драчев - о бронзе сборной России в эстафете: Сейчас все в яме, кроме Резцовой

Экс-президент СБР Владимир Драчев отреагировал на завоеванную бронзу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В гонке приняли участие Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

«Состояние команды сложное и тяжелое, очень много вопросов. Резцова выглядит отдельным человеком в этой команде. Видно, что сейчас все в яме, кроме Кристины. Бронзовая медаль в нынешних условиях - маленький подарок», - приводит слова Драчева «Чемпионат».

Победу одержала команда Франции, а на второй позиции расположились представительницы Швеции.