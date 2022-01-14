Анфиса Резцова - о бронзе сборной России в эстафете: Кристина - умница, надежный финишер

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на завоеванную бронзу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В гонке приняли участие Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

«Кристина - умница, надежный финишер. Справилась сегодня со стрельбой, причем быстро стреляла и лежа, и стоя. Удачная сегодня гонка получилась» - приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Победу одержала команда Франции, а на второй позиции расположились представительницы Швеции.