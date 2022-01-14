Богалий - о бронзе сборной России в эстафете: Девчонки побились и не опустили руки

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на завоеванную бронзу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В гонке приняли участие Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

«Всегда хочется лучшего почему-то перед Олимпиадой. Кто-то сегодня отдыхал, кто-то выступал. Девчонки побились, мы не опустили руки, несмотря на не самое лучшее состояние. Боевая медаль», - приводит слова Анны «Чемпионат».

Победу одержала команда Франции, а на второй позиции расположились представительницы Швеции.