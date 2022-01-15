Буртасова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей гонки преследования в рамках этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Спортсменка допустила два промаха на огневых рубежах, что не помешало ей опередить шведку Мару Андерссон более, чем на минуту. Третье место заняла норвежка Йенни Энодд.

Виктория Сливко финишировала седьмой, Лариса Куклина - 20-й, Наталья Гербулова - 33-й, Анастасия Егорова - 37-й и Анастасия Гореева - 37-й.

Напомним, накануне Буртасова стала серебряным призером спринта. Гербулова была третьей.

Следующий этап пройдет в чешском Нове-Место с 3 по 5 февраля.

Кубок IBU

5-й этап. Брезно-Осрбли (Словакия)

Гонка преследования (женщины)

1. Евгения Буртасова (Россия), 28:44:4 (2)

2. Сара Андерссон (Швеция), +1.02.2 (4)

3. Йенни Энодд (Норвегия), +1.07.7 (4)

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7. Виктория Сливко (Россия), +1.31.6 (5)

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20. Лариса Куклина (Россия), +2.37.7 (6)

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33. Наталья Гербулова (Россия), +3.27.6 (9)

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37. Анастасия Егорова (Россия), +3.45.7 (8)

38. Анастасия Гореева (Россия), +3.51.4 (7).