Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Буртасова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

Накануне в спринте россиянка заняла второе место
15 января 2022 17:33
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей гонки преследования в рамках этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Спортсменка допустила два промаха на огневых рубежах, что не помешало ей опередить шведку Мару Андерссон более, чем на минуту. Третье место заняла норвежка Йенни Энодд.

Виктория Сливко финишировала седьмой, Лариса Куклина - 20-й, Наталья Гербулова - 33-й, Анастасия Егорова - 37-й и Анастасия Гореева - 37-й.

Напомним, накануне Буртасова стала серебряным призером спринта. Гербулова была третьей.

Следующий этап пройдет в чешском Нове-Место с 3 по 5 февраля.

Кубок IBU
5-й этап. Брезно-Осрбли (Словакия)
Гонка преследования (женщины)
1. Евгения Буртасова (Россия), 28:44:4 (2)
2. Сара Андерссон (Швеция), +1.02.2 (4)
3. Йенни Энодд (Норвегия), +1.07.7 (4)
...
7. Виктория Сливко (Россия), +1.31.6 (5)
...
20. Лариса Куклина (Россия), +2.37.7 (6)
...
33. Наталья Гербулова (Россия), +3.27.6 (9)
...
37. Анастасия Егорова (Россия), +3.45.7 (8)
38. Анастасия Гореева (Россия), +3.51.4 (7).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноЯна Кошкина в бикини запечатлелась на пляже МальдивКак я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышло
«Шева не туда полез, но еще может оказаться в «Милане». Саленко — об отставке легенды украинского футбола
Бывший нападающий сборной России, проживающий в Киеве Олег Саленко прокомментировал «Плеймейкеру» увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».
Лучше не бывает! Аслан Карацев снова идеален в январе
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Сиднее, предваряющего Открытый чемпионат Австралии. В финале 28-летний россиянин сломил сопротивление бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея (6:3, 6:3).
Конор Макгрегор подозрительно быстро «закабанел». А «в натураху» так можно?
Конор Макгрегор феноменально быстро набрал более 15 кг мышечной массы: сегодня в соцсетях экс-звезду легкого веса UFC (до 70 кг) называют «кабаном», «распухшим», «перекаченным». О том, можно ли набрать столько мышц в столь короткие сроки без использования стероидов, «Плеймейкер» расспросил спортивного врача Александра Мудрецова.
Марк Кондратюк — суперзвезда! А Мозалев должен ехать на Олимпиаду вместо Семененко
На чемпионате Европы в Таллине победу в мужском одиночном катании одержал российский дебютант Марк Кондратюк.
А к Олимпиаде все равно не готовы! Почему бронза биатлонисток в эстафете не должна успокаивать
Наша женская биатлонная сборная заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Однако гонка оставила грустное впечатление.
Трагедия Вячеслава Лемешева, который мог стать советским Мохаммедом Али, а умер в нищете
Звезда советского боксера Вячеслава Лемешева взошла очень рано, но так же рано и закатилась. Рассказ об олимпийском чемпионе Мюнхена-1972, которому прочили славу Мохаммеда Али, - в нашем видео.
Парадоксы РПЛ и бардак на Кубке Африки в обзоре футбольных мемов
Главные события футбольной недели в картинках и цитатах.
Недолго Джокович оставался на свободе… Как австралийские власти нанесли по легенде тенниса новый удар
14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы Новака Джоковича, который теперь рискует пропустить Australian Open.
Тарасов против чехов. Как великий хоккейный тренер воевал с «братьями» по соцлагерю
Анатолий Тарасов имел суровый нрав, но чаще всего от него «прилетало» чехам. Те в ответ швыряли в «отца советского хоккея» шайбы, «расстреливали» из клюшек скамейку сборной СССР и обижались на всю жизнь. «Плеймейкер» вспоминает историю этой войны.
Бостонскому Финишеру не устоять против Грузинского Ниндзя. Расклад и лучшие ставки на UFS Vegas 46
В ночь на 16 января состоится турнир UFC, в главном бою которого Гига Чикадзе и Кэлвин Каттар оспорят право вступить в титульную гонку в полусреднем весе. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика