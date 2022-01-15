Россия выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге

Мужская сборная России выиграла эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.
Команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова на семь секунд опередили финишировавшую второй Германию. Бронзовая награда досталась белорусам.
На восьми огневых рубежах российские биатлонисты использовали всего четыре дополнительных патрона.
В последний раз наши мужчины выигрывали эстафету в Рупольдинге в 2010 году.
Следующий этап пройдет в итальянском Антхольце.
Кубок мира
6-й этап. Рупольдинг (Германия)
Эстафета 4 х 7,5 (мужчины)
1. Россия, 1:11:06:1 (0+4)
2. Германия, +7.0 (0+2)
3. Белоруссия, +23.0 (0+6).
источник: «Советский спорт»