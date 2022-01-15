«Победителей не судят». Александр Тихонов - о победе мужской сборной России по биатлону в эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российской мужской эстафетной четверки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Вот это уже другой разговор. Команда была стальная, все друг за друга бились. Отличный результат в преддверии Олимпиады. Тренерам еще голову поломать придется, чтобы выбрать олимпийскую четверку. Латыпов там точно будет, как и Логинов. Серохвостов молодой тоже не подводил ни разу в эстафете.

Цветков чуть не опоздал на старт? Знаете, победителей не судят. Сегодня парни порадовали всю страну. Всех с победой», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова на семь секунд опередила финишировавших вторыми немцев и на 23 секунды - бронзовых призеров белорусов.