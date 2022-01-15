Александр Логинов: Сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу российской мужской команды в эстафетной гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, а также поделился своими мыслями по поводу грядущей Олимпиады в Пекине.

«За гонкой тяжеловато было наблюдать, немножко занят был - сам бежал тоже. Сегодня скажу огромное спасибо команде, которая работала на трассе, потому что информацию всю давали довольно оперативно, и это сильно помогает. Опять-таки здорово, что сегодня все сразу же было в борьбе, было комфортно работать. Конечно, когда ты изначально знаешь, что не догоняешь, а ведешь борьбу в лидерах, очень приятно.

Я не хочу забегать вперёд. Сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады. Не хочу задумываться о будущем, хочу испытывать здесь и сейчас. Всех с долгожданной победой, ее все-таки не было три года», - приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова на семь секунд опередила финишировавших вторыми немцев и на 23 секунды - бронзовых призеров белорусов.