Дмитрий Губерниев: Такой Цветков нужен мне как комментатору и болельщику

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими впечатлениями от победы мужской сборной России по биатлону в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Хочу увидеть всех парней, включая Латыпова на Олимпиаде. Сегодня тренеры не случайно поставили эту четвёртку. Несомненно, такой Цветков сегодня меня восхитил и за него хочется болеть, он нужен мне как комментатору и болельщику. Каждому из парней хочу сказать спасибо. Мы 3 года не выигрывали эстафету, мы 12 лет не побеждали в Рупольдинге. Это какое-то заколдованное место для нас последнее время. Но нужно отдать должное, что эта победа важный шаг для того, чтобы показать все на что мы способны в феврале», - приводит слова журналиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова на семь секунд опередила финишировавших вторыми немцев и на 23 секунды - бронзовых призеров белорусов.

16 января в Рупольдинге пройдут две гонки преследования.

С 20 по 23 января в итальянском Антхольце состоится последний этап перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.