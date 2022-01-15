Губерниев назвал биатлонистов, которые должны представлять Россию на Олимпиаде в Пекине

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением, кто из российских мужчин-биатлонистов достоин поехать на Олимпийские игры в Пекине.

«Мы видим, как все нервно проходит: шведы палят по чужим мишеням, норвежцы разобранные, французы не поднялись, хотя бежали с двумя лидерами общего зачета. Но наши ребята - молодцы! Предолимпийская готовность мужской команды очевидна. Каждому хочу сказать спасибо, перед каждым снять шляпу.

Думаю, сегодняшний состав на эстафете (Халили, Серохвостов, Логинов и Цветков) плюс Латыпов - наш олимпийский. Жалко, что нас будет не шестеро, но что делать», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова на семь секунд опередила финишировавших вторыми немцев и на 23 секунды - бронзовых призеров белорусов.

16 января в Рупольдинге пройдут две гонки преследования.

С 20 по 23 января в итальянском Антхольце состоится последний этап перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.