Даниил Серохвостов: Никто не ходит с поднятым носом. Даже Самуэльссон нас поздравлял

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношениях с иностранными спортсменами на этапах Кубка мира.

«Все приветливые. Никто не ходит с поднятым носом. Лессер всегда дружелюбный, но последние пару дней - особенно. Хофер шутит. Да и французы с норвежцами, кстати, тоже. Такого, будто кто-то не любит русских, вообще не ощущаю. Самуэльссон подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле еще как-то сидели, перекинулись парой слов. Все нормально», - приводит слова биатлониста «Спорт-Экспресс».

Напомним, 15 января мужская сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.