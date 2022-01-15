«Ребята, не обращайте внимания на эту грязь». Резцова - о критике биатлонистов

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова обратилась к биатлонистам сборной России по поводу их критики болельщиками и специалистами.

«Неправильно, что биатлонисты читают ерунду в интернете. В основном россиян оскорбляют дилетанты, которые даже не знают, что такое биатлон. Ребята, не обращайте внимания на эту грязь. Спокойно готовьтесь к Олимпиаде. У вас все получится! Я верю в это!», - приводит слова Анфисы Анатольевны «Чемпионат».

Напомним, 15 января мужская команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова выиграла эстафету в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, на семь секунд опередив финишировавших вторыми немцев и на 23 секунды - бронзовых призеров белорусов.

16 января в Рупольдинге пройдут две гонки преследования.

С 20 по 23 января в итальянском Антхольце состоится последний этап перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.