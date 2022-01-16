Миронова пропустит гонку преследования в Рупольдинге – у спортсменки проблемы со здоровьем

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщил о том, что Светлана Миронов снялась с гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Отметим, что 27-летняя спортсменка должна была стартовать на сегодняшних соревнованиях с восьмой позиции, имея отставание в 50,9 секунды от Эльвиры Эберг из Швеции, ставшей победительницей спринта.

– У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову, – написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Добавим, что гонка преследования стартует сегодня, 16 января, в 14:45 мск. В данный момент Миронова занимает 20-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 197 очков.